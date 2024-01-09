Аделаида (ATP). 2-й круг. Шевченко поборется с О’Коннеллом, Бублик – с Эвансом, Музетти – с Томпсоном

Adelaide International Аделаида, Австралия 8 – 13 января 2024 ATP 250 Призовой фонд – 661 585 долларов Открытые корты, хард Второй круг Александр Шевченко (Россия) Кристофер О'Коннелл (Австралия) Дата проведения 10 января, 03.
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