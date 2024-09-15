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  • Лев Добрый
    Генерал, вы настоящий чеченец и патриот своей родины, честь и хвала вам - боевому генералу России!👍⚔️👈Алаудинов разозли...
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    Долина аферистка, финансирует ВСУ Российским деньгами!😱🖕👈😜Скандальная прода...
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    Все правильно сказано!О смысле СВО

АПТИ АЛАУДИНОВ: ПОТЕРИ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕ, ЧЕМ У ВС РОССИИ

АПТИ АЛАУДИНОВ: ПОТЕРИ ВСУ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫШЕ, ЧЕМ У ВС РОССИИ

Замначальника ГВПУ ВС России сообщил о том, что обстановка сложная, но находится под контролем. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов  сообщает о том, что подразделения ВСУ несут большие потери из-а попыток продвижения на нескольких участка в Курской области На нашем участке противник пытался продавиться на двух участках в прошлые сутки, ему это не удалось, он понес большие потери.

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