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FTimes

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Почему внучка экс-мэра Самары могла решиться на жестокое убийство бабушки и деда

Почему внучка экс-мэра Самары могла решиться на жестокое убийство бабушки и деда

Почему внучка экс-мэра Самары могла решиться на жестокое убийство бабушки и деда Татьяна СергееваСамара потрясена ужасным событием: убийство Виктора Тархова, бывшего мэра города, и его супруги Натальи всколыхнуло общественность и привлекло внимание не только местных, но и федеральных СМИ.

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Комментарии
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МШ
Марина Шипулина
Раньше в редакциях работали люди. которые правили тексты журналистов. Не пора ли вернуть эту традицию? Не читаешь текст, а решаешь задачу - что в этом предложении хотел сказать автор?
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20 час.
Юрий Тимофеев
Поделом,нисколько не жалко
Ответить
20 час.
ИЖ
Ирина Жигалина
Очень жалко ребёнка. Остался без родных.
Ответить
24 мин.
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