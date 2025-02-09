Почему внучка экс-мэра Самары могла решиться на жестокое убийство бабушки и деда Татьяна СергееваСамара потрясена ужасным событием: убийство Виктора Тархова, бывшего мэра города, и его супруги Натальи всколыхнуло общественность и привлекло внимание не только местных, но и федеральных СМИ.
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