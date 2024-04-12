Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Некому будет сдерживать отморозков»: Вассерман рассказал, как после СВО начнется мирная жизнь

«Некому будет сдерживать отморозков»: Вассерман рассказал, как после СВО начнется мирная жизнь

«В современном мире противника всего два»     В НАТО в последнее время нет единства. Многие аналитики считают, что после завершения украинского конфликта альянс, который все чаще называют аморфным, распадётся из-за внутренних противоречий.

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