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Царьград

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Спасение 109 рыбаков на дрейфующей льдине в Охотском море на Сахалине

Спасение 109 рыбаков на дрейфующей льдине в Охотском море на Сахалине

Сотрудники МЧС России провели успешную операцию по спасению 109 рыбаков, дрейфующих на льдине в Охотском море у берегов Сахалина.

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