Нью Информ

1 342 подписчика

Рецидивист из Москвы изнасиловал школьницу и «застримил» секс в Сети

Рецидивист из Москвы изнасиловал школьницу и «застримил» секс в Сети

Московские правоохранители заподозрили местного жителя в надругательстве над несовершеннолетней. Как пишет РЕН ТВ, изнасилование педофил транслировал на стрим-платформе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх