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L'Antidiplomatico: Победа над нацизмом вызывает дикую ярость у некоторых политиков в Брюсселе

L'Antidiplomatico: Победа над нацизмом вызывает дикую ярость у некоторых политиков в Брюсселе

Кая Каллас зовёт Европу на "День потомков нацистов" в Киев вместо Парада Победы в Москве.Глава евродипломатии Кая Каллас уже выступила с заявлением: у всех европейских лидеров, которые поедут в Москву на 9 мая, будь то представители стран-участниц ЕС или кандидатов на вступление, возникнут проблемы.

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