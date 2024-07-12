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Пять выводов из пресс-конференции Байдена

Пять выводов из пресс-конференции Байдена

Фото: news.myseldon.com В ходе почти часовой пресс-конференции президент защищал свое решение остаться в гонке, несмотря на вопросы о его возрасте и остроте ума, но также продемонстрировал умение вести внешнюю политику.

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