Песков заявил о враждебном настрое европейских политиков к России

Предпосылок для потепления в отношениях России и Европы пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .
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