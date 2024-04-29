Башкортостан, шиханы Башкирского Предуралья. часть 3 - шихан Юрактау.

шихан Юрактау - сердце-гора, если по башкирски, находится в Стерлитамакском районе Башкортостана. этот шихан имеет конусообразную форму, одна часть скалистая, другая - заросшая кустарником, травой и невысокими деревьями.
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