В Госдуме предупредили о начале нового мошеннического сезона

С началом учебного года мошенники стали активнее использовать школьные и родительские чаты. Злоумышленники создают поддельные аккаунты учителей и директоров с их настоящими фотографиями, а затем просят срочно перевести деньги - например, на учебники, охрану или ремонт класса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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