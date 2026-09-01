В Госдуме предупредили о начале нового мошеннического сезона

С началом учебного года мошенники стали активнее использовать школьные и родительские чаты. Злоумышленники создают поддельные аккаунты учителей и директоров с их настоящими фотографиями, а затем просят срочно перевести деньги - например, на учебники, охрану или ремонт класса.