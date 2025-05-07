Юрист напомнил, что выращивание ипомеи трёхцветной грозит тюремным сроком

Выращивание на дачном участке вьюнка — ипомеи трёхцветной уголовно наказуемо. Об этом предупредила кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова.
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