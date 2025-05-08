Россиянам раскрыли секреты полезного шашлыка

Связь мяса, приготовленного на открытом огне, с онкологией вызывает серьезную озабоченность у ученых, однако риски образования во время готовки полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) при таком методе готовки можно снизить, считает преподаватель Московского института психологии, диетолог, нутрициолог Вера Гаврилова.
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