Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Любой имеет право вторгнуться в Израиль, оккупировать его и принудить к соблюдению порядка и мира?

Любой имеет право вторгнуться в Израиль, оккупировать его и принудить к соблюдению порядка и мира?

Владимир Маслов   Что такое Сектор Газа многие уже поняли. Это безжизненный клочок пустыни без ресурсов и воды, в самой крайней степени зависящий от Израиля и Египта (они осуществляют скоординированный контроль границ) и внешней финансовой и продовольственной помощи: Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, США, ЕС, ООН.

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