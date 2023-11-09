Любой имеет право вторгнуться в Израиль, оккупировать его и принудить к соблюдению порядка и мира?

Владимир Маслов Что такое Сектор Газа многие уже поняли. Это безжизненный клочок пустыни без ресурсов и воды, в самой крайней степени зависящий от Израиля и Египта (они осуществляют скоординированный контроль границ) и внешней финансовой и продовольственной помощи: Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, США, ЕС, ООН.