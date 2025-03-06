Tapbots анонсирует новое приложение Bluesky Phoenix, заявляя, что оно не сможет «выжить только на Mastodon»

Популярный разработчик приложений для iOS готовит новое приложение для Bluesky. Tapbots, компания, стоящая за популярным клиентом Mastodon - Ivory, появившимся на свет в результате работы над Tweetbot (RIP), готовит новое приложение под названием Phoenix, предназначенное для растущей социальной сети Bluesky, насчитывающей более 32 миллионов пользователей.
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