ВС России ночью потеряли героя: Кашеварова намекнула на утечку

Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о гибели одного из героев вооружённых сил России минувшей ночью в зоне СВО.
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