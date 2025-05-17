Воронежцам показали БПЛА нового поколения

Депутат Государственной Думы Александр Сидякин и заместитель губернатора Дмитрий Маслов посетили лабораторию Воронежского государственного технического университета, где разрабатывается техника для нужд сельского хозяйства, Министерства чрезвычайных ситуаций, службы скорой помощи и других организаций.
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