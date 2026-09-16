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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Через 6–12 месяцев ИИ захватит интернет»: глава Anthropic предупредил о катастрофе

«Через 6–12 месяцев ИИ захватит интернет»: глава Anthropic предупредил о катастрофе

Пока одни спорят, кто быстрее построит сверхразум, глава одной из ведущих AI-компаний мира вдруг ударил по тормозам.

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