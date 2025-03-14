На официальном сайте модов для Starfield засветился логотип PlayStation — инсайдер ут...

На официальном сайте модов для Starfield засветился логотип PlayStation — инсайдер утверждает, что Bethesda готовит игру для PS5Космическая ролевая игра Starfield от разработчиков из Bethesda Game Studios до сих пор доступна только на PC и Xbox, однако, судя по новой утечке, долго эта эксклюзивность не продлится.