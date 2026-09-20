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Зуб древней капибары в самой сухой пустыне мира: как Атакама когда-то бурлила жизнью

Зуб древней капибары в самой сухой пустыне мира: как Атакама когда-то бурлила жизнью

Представьте: сейчас в Атакаме можно годами не увидеть ни капли дождя, а миллионы лет назад здесь было так влажно и зелено, что даже капибары чувствовали себя как дома.

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