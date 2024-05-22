Льготы для авиакомпаний на Дальний Восток могут отменить

Это касается тарифов за аэронавигационное обслуживание.фото: pixabay.com/ThePixelman--> Росавиация рассматривает вопрос отмены льготных тарифов за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).
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