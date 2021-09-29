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В Монголии тактический десант уничтожил условных диверсантов в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021»

В Монголии тактический десант уничтожил условных диверсантов в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021»

В ходе учения военнослужащие двух стран с применением различных тактических приемов современного боя выполняют задачи поиска, блокирования и уничтожения вооруженных формирований условных террористов.

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