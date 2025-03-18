Политолог назвал возможную основную тему разговора Путина и Трампа

Требования российской стороны в рамках урегулирования конфликта на Украине станут темой грядущего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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