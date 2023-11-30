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Мировое обозрение

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Китайская CXMT начала массовое производство чипов памяти LPDDR5-6400 местной разработки — их будут использовать Xiaomi и Transsion

Китайская CXMT начала массовое производство чипов памяти LPDDR5-6400 местной разработки — их будут использовать Xiaomi и Transsion

Китайская компания ChangXin Memory Technologies (CXMT) представила первые чипы энергоэффективной памяти LPDDR5 местной разработки, а также сообщила о том, в каких продуктах эти микросхемы будут использоваться.

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