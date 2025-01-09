Мужчина до смерти забил сына сожительницы и выбросил тело в реку под Смоленском

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Жителя Смоленской области подозревают в зверском убийстве ребенка. По версии следствия, мужчина до смерти забил сына сожительницы, а затем выбросил тело несовершеннолетнего в реку.
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