Трюдо заявил о введении пошлин в случае начала торговой войны с США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова ответить введением ответных пошлин против США, если избранный президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу начать торговую войну в Северной Америке.
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