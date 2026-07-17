«Слышали английскую речь, нашли польский шеврон»: морпехи рассказали о бое с наёмниками ВСУ на Добропольском направлении Российские морские пехотинцы отбили внезапную атаку противника на Добропольском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии