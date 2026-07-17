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НАТОвцы под Добропольем: морпехи рассказали о бое с англоязычными и польскими наёмниками

НАТОвцы под Добропольем: морпехи рассказали о бое с англоязычными и польскими наёмниками

«Слышали английскую речь, нашли польский шеврон»: морпехи рассказали о бое с наёмниками ВСУ на Добропольском направлении Российские морские пехотинцы отбили внезапную атаку противника на Добропольском направлении.

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