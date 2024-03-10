Севастополь займется диалогом с Ближним Востоком

На базе студенческого научного общества «Красный востоковед» создана дискуссионная площадка «Диалог: Россия – Ближний Восток», на которой пройдут встречи российских и арабских студентов с обсуждением актуальной социокультурной и политико-экономической проблематики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии