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Мода и Шоу-бизнес

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«Поженили нас обманным путем»: актриса Дроздова высказалась о браке с Певцовым

«Поженили нас обманным путем»: актриса Дроздова высказалась о браке с Певцовым

Актриса Ольга Дроздова призналась, что после своего первого брака, оказавшегося неудачным, она не стремилась к замужеству, и в ее планы не входило становиться женой коллеги по цеху Дмитрия Певцова, однако в ЗАГС ее обманным путем заманили друзья.

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