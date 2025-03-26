«Поженили нас обманным путем»: актриса Дроздова высказалась о браке с Певцовым

Актриса Ольга Дроздова призналась, что после своего первого брака, оказавшегося неудачным, она не стремилась к замужеству, и в ее планы не входило становиться женой коллеги по цеху Дмитрия Певцова, однако в ЗАГС ее обманным путем заманили друзья.