Почти каждый третий россиянин сталкивается с проблемой дерматита у питомца

Подавляющее большинство — 97% — всех обращений к ветеринарам приходится на владельцев кошек и собак. Только 3% запросов поступает по экзотическим животным, главным образом, шиншиллам, декоративным крысам и слеткам птиц.
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