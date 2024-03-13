Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию с кешбэком для физических лиц

Акция, проводимая Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» и АО «Национальная система платежных карт» (оператором платежной системы «Мир»), предлагает клиентам-физическим лицам возможность получить кешбэк в размере 1% от суммы платежа за коммунальные услуги.
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