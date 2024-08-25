Три единицы техники были за сутки повреждены огнем в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Три случая возгорания техники произошли в Удмуртии в один день. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике, 24 августа пострадали либо были уничтожены полностью трактор и две легковушки.
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