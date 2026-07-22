Болгария одобрила размещение военных самолетов США

Болгарские парламентарии в среду одобрили инициативу о дислокации самолетов ВВС США в стране. Восемь американских самолетов-заправщиков и 250 военнослужащих США планируется разместить на аэродроме «Безмер» рядом с городом Ямбола на юго-востоке Болгарии, информирует Болгарское национальное телевидение.
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