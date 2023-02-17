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У Шварцмана 11 поражений в 12 последних матчах: «Сейчас у меня очень низкий уровень, и я проигрываю матчи, которые раньше выигрывал»

Диего Шварцман проиграл Бернабе Сапате-Мираллесу в четвертьфинале в Буэнос-Айресе (6:1, 6:3). Шварцман победил на домашнем турнире в 2021-м, а в прошлом году дошел до финала.

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