Вздутие батареи – сигнал к действию: советы эксперта по безопасному использованию смартфона

Если крышка устройства начала отходить, экран приподнялся или корпус заметно деформировался, продолжать использование категорически запрещено Вздувшийся корпус смартфона – это не просто косметический дефект, а серьезный сигнал об опасности, требующий немедленных действий: выключить устройство, прекратить зарядку и не пытаться использовать гаджет дальше.