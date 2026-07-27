МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 745 подписчиков

Вздутие батареи – сигнал к действию: советы эксперта по безопасному использованию смартфона

Вздутие батареи – сигнал к действию: советы эксперта по безопасному использованию смартфона

Если крышка устройства начала отходить, экран приподнялся или корпус заметно деформировался, продолжать использование категорически запрещено Вздувшийся корпус смартфона – это не просто косметический дефект, а серьезный сигнал об опасности, требующий немедленных действий: выключить устройство, прекратить зарядку и не пытаться использовать гаджет дальше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии