Посол РФ в Канаде: не дадим загасить историю с эсэсовцем Хункой

Посол России в Канаде Олег Степанов в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил, что РФ не даст загасить историю с чествованием в канадском парламенте украинского участника дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки.
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