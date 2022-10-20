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КХЛ. «Амур» примет «Витязь», «Северсталь» сыграет с «Салаватом», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» против «Локомотива»

«Амур» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Северсталь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» будет противостоять «Локомотиву».

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