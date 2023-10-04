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Инициативы ВЭБ.РФ вошли в ключевой документ G20 по финансированию проектов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)

Инициативы ВЭБ.РФ вошли в ключевой документ G20 по финансированию проектов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)

Три инициативы ВЭБ.РФ — «Проекты социального воздействия», «ПроШкола» и «Создание сети современных кампусов» — были включены в «Отчёт G20 по устойчивому финансированию за 2023 год» как лучшие страновые примеры по организации финансирования социально-направленных инвестиций.

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