Инициативы ВЭБ.РФ вошли в ключевой документ G20 по финансированию проектов для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)

Три инициативы ВЭБ.РФ — «Проекты социального воздействия», «ПроШкола» и «Создание сети современных кампусов» — были включены в «Отчёт G20 по устойчивому финансированию за 2023 год» как лучшие страновые примеры по организации финансирования социально-направленных инвестиций.
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