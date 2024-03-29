Сергей Лавров рассказал о преимуществах предложенного Китаем плана по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что предложенный Китаем план по мирному урегулированию конфликта на Украине опирался на анализ причин происходящего, в отличие от «формулы мира» украинского президента.
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