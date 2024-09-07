НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

148 подписчиков

Менеджер «Эдмонтона», пиар-директор БК «Партизан», Таш Саркисян (КХЛ) и другие выступят на форуме «Ак Барса» по спортивному маркетингу

На ежегодной конференции для профессионалов спортивной индустрии выступят менеджер программ лояльности клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Евгений Леонтьев, пиар-директор баскетбольного клуба «Партизан» Иван Ивкович, директор по креативным проектам КХЛ Таш Саркисян и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх