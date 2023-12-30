Небензя: организаторы и исполнители теракта в Белгороде будут наказаны

Все организаторы и исполнители атаки на Белгород понесут наказание. Такое заявление сделал постпред РФ Василий Небензя, выступая 30 декабря на заседании Совета Безопасности ООН, созванного после атаки ВСУ на Белгород.
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