Конец истории: MIA BOYKA помирилась с девочкой-квадробером

Певица даже подарила своей поклоннице песню. История, затянувшаяся на несколько месяцев, наконец получила свой счастливый финал: MIA BOYKA помирилась с девочкой-квадробером, которую оскорбила на своем выступлении.
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