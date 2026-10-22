Мекканское соглашение о совместной обороне Турции, Саудовской Аравии и Пакистана предусматривает взаимную военную помощь в случае внешнего нападения, развитие оборонной промышленности и обмен разведывательными данными, 20 октября говорится в тексте документа опубликованного турецким правительством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым