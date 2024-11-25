Проект «Алхимия»: стратегия Британии и её роль в украинском конфликте Ольга ВайленкоПроект Великобритании «Алхимия», который был инициирован в начале 2022 года, является ярким примером того, как внешняя политика Лондона в условиях украинского конфликта преобразуется в масштабную диверсионную деятельность с целью усиления напряженности и затягивания войны.