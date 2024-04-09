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Пугачева публично поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой»

Пугачева публично поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой»

Певица Алла Пугачева выразила поддержку украинской девочке словами «всем сердцем с тобой». Семья ребенка занимается сбором средств на нужды ВСУ, сообщило издание «Комсомольская правда».

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Комментарии
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Александр Семенов
А зачем вы о ней пишите, Пугачёва уехала из России, так какое нам до неё дело? Пусть делает, что хочет. Песни Пугачёвой &quot;до&quot; - это одно, Пугачёва &quot;после&quot; - это совершенно другое.  В моём понимании у России больше нет Пугачёвой - она умерла, причём навсегда. Так что не теребите историю, в истории России и СССР есть гораздо более интересные события и личности, о которых можно поговорить.
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