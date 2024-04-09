Пугачева публично поддержала украинскую девочку фразой «всем сердцем с тобой»

Александр Семенов

А зачем вы о ней пишите, Пугачёва уехала из России, так какое нам до неё дело? Пусть делает, что хочет. Песни Пугачёвой "до" - это одно, Пугачёва "после" - это совершенно другое. В моём понимании у России больше нет Пугачёвой - она умерла, причём навсегда. Так что не теребите историю, в истории России и СССР есть гораздо более интересные события и личности, о которых можно поговорить.