Daily Mail: употребление кофе с утра может усилить стресс и нервозность

Ученые рекомендуют пить кофе не ранее 9:30, чтобы избежать беспокойства, стресса и нарушений сна. Также советуют ограничивать употребление кофеина до 400 миллиграммов в день, что примерно соответствует четырем чашкам кофе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии