Детский образовательный центр построят на Полковой

Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на проект детского образовательного центра в районе Марьина роща, в состав которого войдут детсад на 112 мест и школа на 257 учащихся.
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