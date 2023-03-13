Закон, порядок, государство

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Раненым участникам СВО в госпиталь Уссурийска доставили подарки

Раненым участникам СВО в госпиталь Уссурийска доставили подарки

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Захаров доставил гуманитарную помощь из Кировского района и передал в Уссурийский военный госпиталь, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

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