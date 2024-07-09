Bloomberg: российские олигархи поделили 11 миллиардов долларов дивидендов от военной экономики РФ

США и их союзники ввели масштабные санкции против РФ. В первое время это побудило многие компании приостановить выплату дивидендов на фоне неопределенности относительно потенциального экономического краха.
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