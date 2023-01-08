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Шестеркин отбил 39 бросков «Нью-Джерси» из 43. У него 12 поражений в сезоне при 18 победах

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 39 бросков из 43 в матче чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ).

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